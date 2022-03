Hélder Reis celebra 46 anos: “Eternamente grato”

Hélder Reis, repórter da RTP, chegou aos 46 anos e agradeceu à vida num texto partilhado com os seguidores nas redes sociais.

Parabéns a você. O repórter da RTP1 Hélder Reis está a celebrar 46 anos e decidiu fazer a festa nas redes sociais.

“Começa o meu novo ano. Aliciante, com sonhos que não envelhecem, com quem quero para a vida, com amor e serenidade”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“A vida, sempre a vida. Sorrida, amada, valente, forte, humilde e tão, mas tão desejada. Eternamente grato”, rematou Hélder Reis.