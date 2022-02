Helena Coelho arrenda novo espaço de trabalho com problemas de rede

Helena Coelho partilhou com os seus seguidores um episódio caricato. A influenciadora digital arrendou um escritório que não tem rede.

A criadora de conteúdos dividiu, no perfil de Instagram, com os fãs pormenores do seu escritório novo. Entre móveis e bricolage, a também apresentadora da TVI descobriu que não apanha rede no telemóvel.

“No espaço em que vou trabalhar agora praticamente não tenho rede, os ‘stories’ não entram”, começou por contar.

“Deus, o que é que eu te fiz de mal? Há anos que tenho rede em qualquer lado. O que é que aconteceu para que do nada, no meio da cidade, eu quase não tenha rede?” questionou.

“Parece que estou no fim do mundo e estou no meio da cidade”, acrescentou, revelando que teve de instalar Internet no seu novo local de trabalho.

Recentemente, a influenciadora digital atualizou o estado físico nas redes sociais, mostrando aos seguidores fotografias do “antes e depois”. A comunicadora explicou como obteve resultados.

No pequeno ecrã, Helena Coelho pode ser vista pelo público no programa “VivaVida”, ao lado de Rúben Rua. Longe da vida profissional, a “influencer” mantém um namoro com Paulo Teixeira, do qual nasceu a filha, Íris.