Helena Coelho assume namoro com The Legendary Tigerman

A modelo Helena Coelho confirmou os rumores de namoro com Paulo Furtado, através de uma fotografia partilhada nas redes sociais.

Após rumores, a modelo Helena Coelho assumiu o romance com Paulo Furtado, o The Legendary Tigerman, ao publicar nas redes sociais uma fotografia ao lado do músico.

A modelo, de 41 anos, e o intérprete, de 52, surgiram em clima de cumplicidade.

Na caixa de comentários, os cibernautas não pouparam elogios. “Meus amores”, “casal perfeito”, “perfeitos, não há casal com mais pinta” e “tão lindos. Muitas felicidades” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que Helena Coelho deu os primeiros passos como modelo aos 15 anos e, posteriormente, estreou-se como apresentadora na RTP. É mãe de Mariana, de 20 anos, fruto do casamento que manteve com o futebolista Marco Ferreira.