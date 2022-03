Helena Coelho confessa estar descontrolada com a maternidade: “Apetece-me mostrar tudo”

Helena Coelho admitiu estar “descontrolada” desde a chegada da primeira filha, Íris, porque lhe apetece mostrar tudo aos seguidores nas redes sociais.

Desde que foi mãe, a influenciadora digital tem partilhado vários momentos desta nova etapa no perfil de Instagram. Esta sexta-feira, 21 de maio, a “influencer” desabafou sobre o facto de estar rendida à filha.

“Ficava facilmente impaciente com as pessoas chatas que mostravam mais do que duas fotografias dos filhos e não compreendia o encanto que davam a pequenas coisas que só eles mesmo conseguiam enxergar. Agora, eu sou essa pessoa”, assumiu.

“Tento lembrar-me do que não gostava antes e tento controlar-me mas depois… Vem o Instagram, o vosso carinho e o meu babanço total e fico como? Descontrolada.

Apetece-me mostrar tudo, partilhar tudo, contar tudo e tenho de me relembrar que há muitas ‘Helenas-antes-de-serem-mães’ que não vão achar piada nenhuma a uma foto de um gato caramelo a dormir ao lado de um bebé recém-nascido que ainda nem enche o babygrow decentemente”, prosseguiu.

“Porém… Aos meus olhos é o meu amor felino a proteger o amor da minha vida e isto bastou-me para encher o meu dia de amor. E quem não gosta me joga no paredão”, concluiu.

A também apresentadora do programa “VivaVida”, da TVI, mantém uma relação com o personal trainer Paulo Teixeira. O casal tem uma filha, Íris.