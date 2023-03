Helena Coelho confessa que já foi à bruxa e revela o motivo

Helena Coelho surpreendeu os seus fãs ao confessar que já recorreu aos serviços de uma bruxa.

A “digital influencer” esteve presente no programa “Café da Manhã” e em conversa com Joana Cruz, Daniel Fontoura e Rodrigo Gomes revelou que o desaparecimento do seu gato a fez procurar os serviços de uma profissional do esoterismo.

“Ele saltou pela janela e ficou lá escondido durante três dias. Eu chorava, já oferecia dinheiro. E alguém me disse assim: ‘Uma vez fui a uma senhora, alguém perdeu o carro…’”, começou por contar.

“Eu cheguei lá e ela disse: ‘Ele está próximo de casa’. Ela disse todos os pormenores. No terceiro dia, nós tínhamos procurado em todo o lado. Eu saio de casa e começo a chamá-lo. O gradeamento era exatamente o que a senhora disse. Ele estava no meio de uma planta”, explicou.

“Ele respondeu só à minha voz. Tudo o que a senhora disse! ‘Ah, foi coincidência’, não me interessa, eu encontrei o meu gato”, atirou.