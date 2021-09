Helena Coelho criticada após estreia nos diários do “BB”: “Aprende a deixar os outros falar”

Helena Coelho acabou por ser criticada nas redes sociais depois de se ter estreado ao lado de Mafalda Castro nos diários do “Big Brother 2021”, da TVI, ao final da tarde.

A apresentadora foi desafiada para fazer par com a locutora da Mega Hits no espaço de análise a tudo o que acontece dentro do “reality show”. Porém, após a estreia, a também influenciadora digital foi alvo de críticas.

“Helena aprende a deixar os outros falar por favor, já não posso contigo”, apontou uma cibernauta. “A Helena nem deixa ninguém falar… Por favor!” atirou outra.

“Está sempre a cortar a voz à Mafalda. Não está a ter grande respeito pela colega, está a querer ser a única no programa. Está a querer ofuscar a colega! Não gosto!” pode ler-se ainda.

“Mas o que a a Helena Coelho está a fazer nos diários? Ainda estou para perceber. A Mafalda dava conta do trabalho perfeitamente”, disse outro internauta.