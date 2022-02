Helena Coelho e Rúben Rua entrevistam Cristina Ferreira

De entrevistadora a entrevistada: Cristina Ferreira responde na tarde deste sábado às perguntas de Helena Coelho e Rúben Rua no programa “Vivavida”

Uma convidada muito especial. O novo magazine dos sábados da TVI, o “Vivavida”, recebe, esta tarde, a apresentadora Cristina Ferreira. A também diretora de Ficção e Entretenimento do quarto canal vai responder às perguntas de Helena Coelho e Rúben Rua.

“São eles que fazem as perguntas. É com eles que, desde o primeiro dia, construo um programa leve, alegre, divertido, feito das pequenas coisas que nos dão vida. Gosto muito de os ver crescer, de os ver de brilho nos olhos. O trabalho merece sempre aplauso”, confessou a comunicadora no perfil de Instagram.