Helena Coelho encanta seguidores com vídeo da filha a andar

Helena Coelho enterneceu, esta terça-feira, 4 de janeiro, os seguidores quando partilhou um vídeo da filha, Íris, a dar os primeiros passos.

A influenciadora digital recorreu ao InstaStories, ferramenta do Instagram, para publicar novas imagens da filha e fez as delícias de quem a segue. A “digital influencer” publicou um vídeo em que Íris surge a dar os primeiros passos. “Estava silenciosa demais… E do nada, uma caixa nova para os gatos foi uma motivação para esta pequena andar sozinha com apoio”, escreveu.

Recorde-se que Iris, que nasceu em abril do ano passado, é fruto da relação amorosa que a apresentadora da TVI mantém com o “personal trainer” Paulo Teixeira.