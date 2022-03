Helena Coelho mostra filha a comer faturas do lixo: “Agora só faz asneiras”

Helena Coelho confessou, esta quinta-feira, 25 de novembro, que a filha “agora só faz asneiras”. A influenciadora digital mostrou Íris a comer… faturas do lixo.

A também apresentadora dos diários do “Big Brother” (TVI) tem partilhado vários episódios desta primeira experiência na maternidade. Desta vez, a comunicadora revelou um das asneiras que a pequena Íris já começou a fazer.

“A mesma roupa, mas agora serve! AHAHA E é a mesma bebé… mas agora só faz asneiras tipo tentar comer faturas do lixo”, contou.

Lembre-se que Íris é fruto do relacionamento amoroso entre Helena Coelho e o “personal trainer” Paulo Teixeira.

Além dos diários do “reality show”, ao lado de Mafalda Castro, a “influencer” também pode ver vista pelo público no formato “VivaVida“, com o colega de ecrã e apresentador Rúben Rua.