Helena Coelho garante que não é ciumenta com o companheiro

Helena Coelho permitiu que os seguidores lhe colocassem questões através das redes sociais. Os fãs aproveitaram para saber mais sobre a relação da “influencer” com Paulo Teixeira.

Após várias perguntas colocadas pelos cibernautas no InstaStories, ferramenta do Instagram, surgiu uma questão sobre o relacionamento da influenciadora digital com o companheiro, com quem tem uma filha, Íris.

Sendo assim, um dos internautas quis saber se Helena Coelho não sente ciúmes em relação ao parceiro. Rapidamente, a “influencer” respondeu “não”.

“Nós não somos ciumentos, de zero a dez é zero. No início tinha um bocadinho de ciúmes porque estávamos a tentar-nos conhecer, ele passava-me alguma insegurança, não estava a 100% e eu já estava, eram situações um bocadinho diferentes”, começou por afirmar.

“No entanto, a partir do momento em que comecei a focar mais em mim e não na relação, a ficar mais segura de mim, comecei a ficar mais segura com ele. Isso não invalida que ponha as mãos no fogo por alguém, estou é tranquila e se acontecer alguma coisa logo se vê no futuro”, explicou.