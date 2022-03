Helena Coelho partilha imagem de quando estava grávida de mês e meio

Helena Coelho partilhou, esta segunda-feira, 31 de maio, uma imagem com os seguidores de quando estava grávida de um mês e meio e não tinha conhecimento.

Desde que foi mãe pela primeira vez da filha, Íris, a também apresentadora do “VivaVida” (TVI) tem dividido alguns momentos da experiência com os seguidores. Desta vez, a “influencer” lembrou o início da gravidez.

“Este é um daqueles ‘throwbacks’ de respeito”, começou por escrever Helena Coelho na legenda de uma fotografia em que surge de biquíni em Ibiza, Espanha.

“De quando estava grávida de um mês e meio e não fazia mínima ideia. De quando estava de férias noutro país (viajar, que é isso?). De quando tinha um elástico do cabelo a prender os calções porque me ficavam muito largos. De quando estava morena não sei bem como eu consegui esse feito e com o cabelo comprido”, prosseguiu.

A profissional da estação de Queluz de Baixo revelou ainda que já está pronta para voltar a utilizar perfumes. “Durante muitos meses não consegui sequer olhar para estas fotos de Ibiza porque me lembrava do quão enjoada estava por causa de um perfume que comprei lá!” contou.

“Parece estúpido porque durante a gravidez, olhava para as fotos destas férias e quase conseguia sentir o cheiro novamente, então evitava… mas ‘guess what! Passou e estou ansiosa para usar os meus perfumes de novo… quase um ano depois”, concluiu.

Helena Coelho anunciou a chegada da filha nas redes sociais. Lembre-se que Íris é fruto do relacionamento amoroso entre a apresentadora e o personal trainer Paulo Teixeira.