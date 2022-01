Helena Coelho garante que o namorado não tem ciúmes de Ruben Rua

Helena Coelho garantiu que o namorado, Paulo Teixeira, não tem ciúmes de Ruben Rua. A influenciadora digital adiantou que também é uma pessoa “muito segura”.

A também apresentadora e colega de ecrã de Ruben Rua no programa “VivaVida” (TVI) esclareceu que o seu companheiro não tem ciúmes de ninguém quando a questão surgiu por parte de um cibernauta.

“O Paulo não tem ciúmes do Ruben Rua?” perguntou um seguidor no Instastories, ferramenta do Instagram. “O Paulo tem um total de zero ciúmes de qualquer coisa! É o rapaz mais tranquilo que alguma vez conheci”, respondeu Helena Coelho.

De seguida, a “influencer” foi mais longe e afirmou: “Eu tenho a certeza que também sou uma namorada que passa muita segurança e confiança. E é recíproco!”

A influenciadora digital anunciou em outubro que estava grávida, através de um entrevista à revista “Cristina”. Este é o primeiro fruto da relação entre Helena Coelho e Paulo Teixeira.