Helena Coelho reage a críticas sobre o processo de amamentação: “É violentíssimo o que fazem às mães”

Helena Coelho não se mostrou indiferente a algumas críticas que tem recebido após abordar a experiência sobre o processo de amamentação.

A apresentadora, de 27 anos, mostrou-se disponível para responder a algumas questões sobre maternidade. Entre várias perguntas, esteve a questão da maternidade, nomeadamente, a fase de adaptação da filha bebé ao biberão.

“A Íris adaptou-se com muita facilidade a todas as mudanças que fizemos, até agora. Pegou no biberão à primeira e nunca largou a mama. Usamos uma tetina calma, na qual ela tem de fazer sucção para conseguir beber leite ‘igual’ ao que faz na mama e talvez por esse motivo nunca estranhou ou mudou nada. Ou tive sorte, só”, destacou.

Entretanto, a influenciadora digital foi criticada por várias páginas de Instagram e, indignada, respondeu à letra.

“Toda a gente viu que escrevi ‘igual’ no meu post, certo? Sendo que a forma certa de dizer é ‘a tetina calma permite que o bebé sugue, engula, respire de forma natural e consiga manter o seu comportamento de sucção natural’ que é o movimento que faz na mama. Não sendo igual, tem de fazer sucção em vez de o biberão fazer o trabalho por ele e, simplesmente, dispensar leite”, afirmou.

“É violentíssimo tudo o que fazem à volta das mães. Seja páginas de pseudo-ajuda que se escondem em fundamentalismos. É violentíssimo porque quem é mãe está, diariamente, a tentar fazer o melhor mesmo errando. Está, diariamente, a tentar fazer o melhor mesmo isso não sendo o que queremos. E mesmo assim tem sempre de ser criticada”, acrescentou.

“Sou seguida por pediatras, enfermeiros, conselheiros de amamentação… Não sou uma burra e não me façam sentir como tal. Todas as decisões são informadas, as minhas e as de qualquer mãe que quer o melhor para o seu filho, mesmo que isso não seja o melhor para si”, completou.