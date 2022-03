Helena Coelho reflete sobre maternidade: “Deito-me mais cedo, conduzo mais devagar”

Helena Coelho é uma mãe orgulhosa e, esta terça-feira, 29 de março, decidiu fazer uma reflexão sobre a maternidade e as suas responsabilidades.

“As crianças nunca são tão boas a ouvir os adultos, mas nunca falham a imitá-los!” começou por afirmar a influenciadora digital no desabafou que fez no perfil de Instagram.

“E é baseado nisso que temos tomado as nossas decisões, atitudes e valores no que toca à nossa convivência e crescimento da Íris. Sermos o espelho de alguém traz muitas responsabilidades: no que fazemos, no que comemos, como falamos, os nossos ‘hobbies’ e também como cuidamos da nossa saúde”, referiu.

De seguida, a também apresentadora do programa “VivaVida”, da TVI, referiu as mudanças que aconteceram após o nascimento da filha, Íris.

“Não sei se aconteceu convosco (os que são pais) mas… eu desde que fui mãe fiquei com a sensação que tenho de fazer tudo o que está ao meu alcance para me manter cheia de saúde e viva o mais tempo possível. Como melhor, deito-me mais cedo, conduzo mais devagar, trato mais da minha saúde mental, treino regularmente… Tenho feito muito por mim para poder ser um reflexo positivo para ela, para gostar do que vejo ao espelho e para espelhar bem-estar!” explicou.

“O Paulo deu uma volta de 180 graus na vida dele, mudou de hábitos e passou a priorizar coisas que até então, pareciam inofensivas. Até pode sair tudo ao contrário e ela não sair a nós, mas pelo menos… sabemos que o amor nos guiou a ser melhores”, rematou.

Recorde-se que Íris é fruto do relacionamento que Helena Coelho mantém com Paulo Teixeira.