Helena Coelho revela que fez casting para o “Morangos com Açúcar”

Helena Coelho revelou, este domingo, 27 de março, que fez um casting para fazer parte da série juvenil “Morangos com Açúcar”, da TVI.

A apresentadora do programa “VivaVida” tentou há uns anos fazer parte da estação de Queluz de Baixo. A também influenciadora digital fez uma prova para entrar para o elenco da série.

“Fiz um casting para os ‘Morangos com Açúcar”, revelou a profissional da estação privada numa publicação em que revelou as “15 curiosidades” sobre si.

Além do casting para a série juvenil, Helena Coelho adiantou que fez ballet e ginástica, tem sete tatuagens e nunca ouve música no carro. Sobre o que a tira mais do sério? A “influencer” foi perentória: “É a lerdice”.