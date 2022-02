“Influencer” e apresentadora Helena Coelho revela nome da filha

Desde que foi mãe, Helena Coelho tinha estado a guardar o nome da bebé. Agora, a influenciadora digital apanhou os seguidores de surpresa com a boa-nova.

A também apresentadora do programa “VivaVida”, da TVI, desvendou (finalmente) o nome da sua filha, no perfil de Instagram, com uma fotografia em que surge a pegar ao colo da bebé.

“Íris”, pode ler-se na legenda.

Entre as diversas caras conhecidas que fizeram questão de reagir na secção de comentários, destaque para a mensagem do pai de Íris e companheiro de Helena Coelho, Paulo Teixeira. “O meu coração dividido em 2 pessoas”, atirou.

A experienciar a maternidade pela primeira vez depois de ter sido mãe, a influenciadora digital mostrou-se a amamentar Íris nas redes sociais. Recorde-se que a apresentadora da TVI anunciou a chegada da bebé a 10 de abril.