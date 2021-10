Helena Coelho treina durante a primeira gravidez

Depois de ter anunciado a primeira gravidez há seis meses, a apresentadora Helena Coelho mostrou-se a treinar nas redes sociais.

A preparar-se para o nascimento do filho, a também influenciadora digital partilhou no Instagram um vídeo, esta terça-feira, 22 de dezembro, no qual revelou que, independentemente da gravidez, continua ativa e a praticar exercício físico.

“Continuo a tentar manter-me ativa em casa, treinando com o máximo de cuidado. Façam o mesmo, não deixem de se mexer, façam exercício regularmente, mantenham-se saudáveis”, aconselhou a apresentadora.

Recorde-se que este bebé será o primeiro filho em comum de Helena Coelho e o “personal trainer” Paulo Teixeira.