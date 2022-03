Helena Coelho vence prémio dos “People Choice Awards”

A influenciadora digital venceu o prémio “Social Star Portugal”, da recente edição dos E! People Choice Awards, e fez um agradecimento nas redes sociais.

Apesar do evento que destaca “as maiores celebridades do cinema, televisão, música, cultura pop e também das redes sociais” estar marcado apenas para o dia 15 de novembro, foi revelado, esta quinta-feira, que Helena Coelho venceu o prémio dos “People Choice Awards”, do canal E!, na categoria de “Social Star Portugal”.

No Instagram, a também apresentadora do programa “VivaVida” da TVI agradeceu a todos os internautas que votaram e mostrou-se muito “feliz por receber este reconhecimento” e “orgulhosa”.

“Estou muito feliz por receber este reconhecimento no ‘E! People Choice Awards’, prémios que há muitos anos vejo os meus ídolos receber e agora é a minha vez. Estou muito orgulhosa por o trabalho que realizei este ano ser reconhecido desta forma”, referiu.

“Quero agradecer ao Canal E! por trazer este prémio a Portugal e a todos os que votaram em mim por me darem esta oportunidade com impacto internacional”, acrescentou.