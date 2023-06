Helena Costa celebra aniversário das filhas gémeas

As filhas gémeas de Helena Costa, Mercedes e Maria do Mar, completam esta quarta-feira, 28 de junho, quatro anos e a mãe não esqueceu de lhes deixar uma mensagem carinhosa.

Esta quarta-feira, dia 28 de junho, é um dia especial para Helena Costa. As filhas gémeas da atriz, Mercedes e Maria do Mar, completam o quarto aniversário e a mãe quis publicamente assinalar a data.

Nas redes sociais, Helena Costa partilhou alguns registos das filhas quando bebés e de agora, assim como mensagens carinhosas.

“Há quatro anos, nasceram as meninas mais perfeitinhas que eu alguma vez pudesse imaginar! Parabéns, filhas! Quero o melhor do mundo para vocês! Como cresceram”, escreve.

“Parabéns, Mercedes e Maria do Mar, pelo vosso quarto aniversário! Sou a mãe mais sortuda do mundo em vos ter como filhas”, lê-se noutra publicação da atriz.

As gémeas são fruto do casamento terminado de Helena Costa com Frederico Formigal. O casal está divorciado desde 2021.

Vale lembrar que, recentemente, a atriz assumiu um novo romance, mas que acabou pela distância do casal.