Helena Costa celebra o aniversário das filhas gémeas: “Muito amor”

Helena Costa celebrou, esta terça-feira, 28 de junho, o terceiro aniversário das filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, com uma breve mensagem de parabéns.

A influenciadora digital não deixou passar a data em branco, no perfil de Instagram, e partilhou um vídeo em que as duas filhas aparecem ao lado uma da outra felizes por fazerem anos.

“Parabéns, filhas! Três anos de muito amor. Não podia desejar melhores filhas neste mundo. A vossa festa vai ser no domingo, já na casa nova. Que dias intensos estes. O melhor é agora”, escreveu a “influencer”.

As filhas da também atriz são fruto do casamento de três anos e meio terminado entre Helena Costa e Frederico Formigal. Lembre-se que a influenciadora digital anunciou a separação em dezembro do ano passado.

Na altura, a “influencer” garantiu que iria continuar “unida” ao ex-companheiro devido a Maria do Mar e Mercedes. “Estaremos sempre unidos pela Mercedes e pela Maria do Mar, que são o mais importante das nossas vidas, e vamos continuar a fazer tudo para que elas cresçam saudáveis e muito felizes”.

Atualmente, Helena Costa mantém um relacionamento amoroso com o apresentador e campeão nacional de Kitesurf Vasco Santos. “Quando menos esperava… apareceu a pessoa mais incrível que alguma vez conheci”, confessou.