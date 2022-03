Helena Costa combina visual com as filhas

A atriz partilhou uma fotografia nas redes sociais na qual mostrou-se a combinar com as gémeas, Mercedes e Maria do Mar.

Com as altas temperaturas que se fizeram sentir em Portugal no domingo, Helena Costa aproveitou para relaxar na piscina na companhia das bebés e destacou-se pelo visual usado ao fazer “pendant” com as filhas.

A também influenciadora digital vestiu um fato-de-banho branco com alças floridas em tons de azul. Já as gémeas usaram a mesma peça mas com os tons invertidos, azul e detalhes brancos.

“Estamos a combinar! Não me lembro da marca dos fatos de banho, mas adoro”, lê-se na publicação.

Recorde-se que Mercedes e Maria do Mar nasceram do casamento entre Helena Costa e Frederico Formigal.

