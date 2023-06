Helena Costa confirma novo amor. Mas com uma mensagem de despedida

A atriz Helena Costa fez uma publicação nas redes sociais que confirmou que tinha um novo amor, mas já na carta de despedida.

No mês passado, Helena Costa tinha levantado suspeitas e rumores acerca de ter um novo romance. Suspeitas essas que foram confirmadas pela atriz.

Nas redes sociais, Helena Costa afirmou que esse novo amor era verdadeiro, só que, com uma mensagem de despedida.

“Conheci um ser humano incrível que me fez tão feliz mas tão feliz que nem acreditei que fosse possível! Ajudou-me a voltar a ser a menina que estava escondida lá trás, não me julgou não me interpretou não me condicionou, mas sim abriu o meu coração e a minha visão, tão simples e tão bonito, rimos muito juntos, partilhá-los muito juntos e isso é tão importante!”, começou por escrever

Mas, para o casal, a distância foi o problema. “Sabíamos que a distância não funcionava, mas queríamos que a distância funcionasse e por isso fomos felizes até a distância não funcionar”.

“É duro duas pessoas serem tão compatíveis e mesmo assim terem que se separar… é duro haver sentimentos tão fortes e para o bem de cada um obrigarmo-nos a não falar”, continuou a atriz.

“Sinto que devo isto ao universo, um obrigada por me presentear com uma pessoa tão especial e gracias cariño por me tornares numa pessoa melhor, desejo-te o melhor do mundo para ti”.

“Partilho isto convosco por várias razões, mas a principal é: não tenham medo de viver!”, termina a mensagem.

É de relembrar que este novo amor é o primeiro que Helena Costa assume depois da separação com Vasco Santos.