Helena Costa desvenda indentidade do namorado: “A pessoa mais incrível que conheci”

Helena Costa desvendou a identidade do novo namorado: trata-se do apresentador e campeão nacional de Kitesurf Vasco Santos.

Depois de ter partilhado uma fotografia de duas sombras nas redes sociais, em que aparece ao lado de um homem, a atriz revelou, no perfil de Instagram, a identidade do novo companheiro.

Quando questionada pelos internautas se tinha namorado, a intérprete respondeu prontamente: “Quando menos esperava… apareceu a pessoa mais incrível que alguma vez conheci”.

No vídeo que partilhou no InstaStories com o companheiro, Helena Costa identificou o perfil de Instagram de Vasco Santos.

Recorde-se que a atriz anunciou o fim do seu casamento com Frederico Formigal em dezembro do ano passado. Do matrimónio terminado resultaram as gémeas Mercedes e Maria do Mar.