Helena Costa recorda diagnóstico de cancro no pulmão: “Aí tu só choras”

Helena Costa recordou, esta sexta-feira, 23 de julho, o momento em que recebeu o diagnóstico de cancro no pulmão. “Aí tu só choras”, afirmou.

A influenciadora digital, que ficou conhecida depois de integrar a série “Morangos com Açúcar” (TVI), contou tudo sobre a consulta em que recebeu o diagnóstico do médico e soube que tinha cancro no pulmão.

“Uma pessoa nunca pensa que isto vai acontecer. Pensei: ‘Ok, deve ser um defeito qualquer ali no brônquio.’ Não era. Assim que acordei ele disse que eu tinha de ser operada”, contou, durante a sua participação no “Cristina ComVida” (TVI).

“Aí já não tens hipótese. Aí tu só choras. Não foi aquela coisa de ‘vou ultrapassar isto’. Toda gente sabe que o cancro de pulmão é fulminante”, acrescentou a intérprete à conversa com Cristina Ferreira.

Por pensar que iria morrer até à operação para remover o cancro no pulmão, Helena Costa começou a registar tudo para ficar como recordação para as filhas gémeas, Mercedes e Maria do Mar. “Fiz fotografias com elas na praia, nós em família, fiz umas sozinha, mais serenas”, rematou.

Lembre-se que, em abril, a “influencer” revelou que tinha sido operada ao pulmão para remover o cancro. Depois da operação, a também atriz começou a fazer fisioterapia para recuperar.