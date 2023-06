Helena Costa esclarece os motivos da separação

Recentemente, a atriz Helena Costa confirmou que tinha um novo amor, mas junto de uma carta de despedida. Entretanto, esclareceu os motivos da separação.

No início da semana, Helena Costa fez uma publicação nas redes sociais, recheada de sentimentos de amor, tristeza e melancolia. No Instagram, confirmou que tinha um novo amor, mas fê-lo junto de uma carta de despedida. Despedida essa do novo romance que tinha mostrado.

Nessa mensagem, dizia que a separação era devido à distância entre os dois e, que embora houvesse muita felicidade, os quilómetros que os separavam eram demasiados.

Este tema acabou por ser comentado tanto na Internet como na televisão e a atriz parece não ter gostado de algumas coisas que foram ditas.

Para responder aos comentários, Helena Costa fez uma nova publicação onde aproveitou para esclarecer alguns pormenores e deixar umas palavras às “brincadeiras” que fizeram. “Acabei de ver um programa de televisão daqueles em que comentam da minha vida como se dela soubessem melhor que eu. Na verdade, o erro dá-se porque realmente às vezes partilho pouco da minha vida privada e isso dá asas a uma imaginação irreal”, começou por escrever.

“Como a minha última publicação tocou muita gente e recebi muitos desabafos sentidos assim como muita empatia vossa, explico melhor a ordem cronológica para que a informação que tenham seja a correta. Se não, pode dar-se o caso de ter pessoas (incluído a minha mãe) a dizerem-me que não é verdade porque a revista ou o programa tal dizia tal”, continuou.

“Mesmo estando a fazer uma pausa nas novelas, sou uma figura pública em que a minha vida está a ficar escrita nas revistas só que, com informações erradas, (até as minhas filhas um dia podem ficar confusas) além disso quero sentir este assunto esclarecido”, justificou.

“Em 2021 divorciei-me, em 2022 tive um ano com uma pessoa. Em 2023 conheci outra pessoa que não ‘é de Marte’, mas sim de Espanha (não tem Instagram) com 7/8 horas de distância para lá e outras 7/8 para cá de carro cada vez que nos queríamos ver. As soluções de avião não eram viáveis… A força da nossa vontade de estar juntos superou qualquer hora de viagem, mas com o tempo a balança do amor/sacrifício começou a pesar para o lado do sacrifício/obrigações no nosso país”, lembrou.

“Foi um término maduro, sofrido e muito respeitoso. O que digo hoje pode mudar amanhã, mas o que digo hoje é o verdadeiro até ao momento”, confessou a atriz, terminando a mensagem com um agradecimento ao carinho de quem tem apoiado.