Helena Costa fala sobre a ida das filhas para a escola e explica porque foram separadas

A atriz Helena Costa recorreu às redes sociais para falar sobre a ida das filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, para a escola.

Setembro é sinónimo de regresso às aulas. As filhas gémeas de Helena Costa, Maria do Mar e Mercedes, começaram, no entanto, o ano de forma separada, por “sugestão” da escola.

Nas redes sociais, a mãe falou sobre o tema e explicou que a adaptação “está a correr muito bem”.

“Saudades já de as ter em casa a tempo inteiro? Hum, acho que ainda não! E ontem não queriam sair da escola! Está a correr muito bem a separação, não foi uma imposição da escola, foi uma sugestão e nunca pensei que tivesse tão bons resultados! Finalmente estão a ter a devida atenção individual que cada pessoa normal tem direito!”, escreveu.

“Só isso está a ter resultados incríveis na personalidade delas! Mais confiantes e mais autónomas! Qualquer mudança altera o nosso sistema, mas esta mudança está-lhes a dar vida, vida que esteve sempre protegida ou amparada com a vida da irmã! Mas depois falo melhor sobre este tema. Obrigada pelas vossas centenas de mensagens com questões e preocupações por causa da separação, eu própria estava a ver no que isto estava a dar…”, acrescentou.

“Hoje entraram felizes na escola, levaram uma flor para cada professora e fomos no carro a ouvir e a cantar a playlist preferida delas”, rematou.