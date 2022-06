Helena Costa faz desabafo sobre divórcio: “Não é ok ficar com alguém que não te aprecia”

Helena Costa recorreu ao seu perfil de Instagram, esta terça-feira, 21 de junho, para fazer um desabafo sobre o seu divórcio.

Recorde-se que a atriz e Frederico Formigal, com quem tem as gémeas Maria do Mar e Mercedes, anunciaram a separação no ano passado.

“O divórcio é ok. Acabar uma relação é ok. Começar de novo é ok. Seguir em frente é ok. O que não é ok é ficar com alguém que não te aprecia e não te valoriza”, lê-se numa publicação da intérprete.

Recentemente, Helena Costa voltou a encontrar o amor junto do campeão nacional de Kitesurf Vasco Santos.