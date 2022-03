Helena Costa faz revelações sobre as filhas gémeas

Helena Costa revelou, através das redes sociais, que as filhas gémeas, Mercedes e Maria do Mar, estão com as personalidades “trocadas”.

Desde o nascimento das bebés, de sete meses, a atriz tem partilhado vários momentos da primeira experiência na maternidade no Instagram e, esta segunda-feira, partilhou uma sequência de fotografias inédias da Mercedes e da Maria do Mar juntamente com um facto curioso.

“Quando a Mercedes esteve no hospital, a Marzinha começou a achar que era filha única e as personalidades inverteram-se”, começou por escrever Helena Costa da legenda da publicação.

“Agora é ela que se ri mais e que quer mais atenção para adormecer, que rouba os brinquedos à irmã e que dorme menos! A Mercedinhas anda um doce, adormece bem e já recuperou o peso, não exige atenção e quando a tem recebe-nos com um sorriso”, explicou.

https://www.instagram.com/p/B8bLk2XHu0x/

Recorde-se que, no dia 1 de janeiro, Mercedes foi internada devido a uma bronquiolite. A bebé apenas conseguiu alta hospitalar dez dias depois.

