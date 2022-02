Helena Costa revela como foram os últimos dias antes da cirurgia

Helena Costa revelou, esta sexta-feira, 30 de abril, como foram dias que antecederam a cirurgia a que foi submetida para remover um tumor num pulmão.

Dois dias depois da alta hospitalar, a atriz partilhou, no perfil de Instagram, como foram os últimos dias antes da cirurgia, na qual publicou fotografias a caminhar na praia.

“Isto não sou eu a passear na praia, ou melhor, sou, mas foi na véspera da cirurgia, quis tirar umas fotos. Tirei muitas, as tais”, lembrou.

“Agora, gosto delas, vão ser sempre especiais, só agora consegui escolher e meter filtro, mas, na verdade, o que ando a fazer é ficar na cama, no sofá e fisioterapia”, acrescentou a intérprete.

Apesar de já estar em casa, Helena Costa revelou que não ia “correr riscos” e, por isso, não ia conseguir estar com as filhas gémeas, Mercedes e Maria do Mar, que nasceram do casamento com Frederico Formigal.