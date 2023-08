Helena Costa sobre as férias com as filhas: “Sem horários, com tempo e muito amor”

Helena Costa recorreu às redes sociais para partilhar algumas fotografias ao lado das filhas, Maria do Mar e Mercedes, durante as férias.

Helena Costa tem aproveitado o tempo ao máximo com as filhas, Maria do Mar e Mercedes. Nas redes sociais, a atriz, de 41 anos, mostrou-se relaxada ao lado das pequenas nas férias. Num “carrossel” com seis fotografias, umas a preto e branco e outras a cores, Helena partilhou alguns momentos de animação.

“Podia ser um anúncio a um perfume ou a uma espuma do cabelo, mas é uma foto que resume as nossas férias… sem horários, com tempo e muito amor”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, os cibernautas reagiram. “Que princesas lindas”, “O meu coração não aguenta”, “Fotos lindas” e “Fico sem palavras para descrever o que me vai na alma… Que a vida vos sorria sempre” são alguns dos exemplos.