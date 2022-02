Helena Costa submete-se a cirurgia para remover tumor no pulmão

Helena Costa revelou nas redes sociais que foi submetida a uma cirurgia para remover um tumor no pulmão, mas destacou que sente-se bem.

A atriz explicou num vídeo partilhado no próprio Instagram, esta sexta-feira, que foi-lhe diagnosticado um tumor carcinoide no pulmão e, por isso, teve que retirar parte do órgão numa cirurgia.

“Há poucas coisas que uma pessoa não controla e desta vez tocou-me a mim. […] Só para vos tranquilizar, apareceu-me um problema de saúde. Sou muito resistente à dor, se calhar atrasei-me a diagnosticar”, alertou.

“Apareceu uma massa, um tumor carcinoide no pulmão e tive de retirar uma parte do pulmão”, explicou, garantindo que já está bem. “Sinto-me bem, mas psicologicamente foi mau”, admitiu.

Helena Costa explicou ainda que se ausentou das redes sociais antes da operação para estar com a família e as filhas, as gémeas Maria do Mar e Mercedes, de um ano.

“Os últimos dias fizeram-me ver a vida de outra maneira, com outros olhos. Acredito que agora sou uma pessoa diferente”, destacou ainda.