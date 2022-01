Helena Costa surge ao natural e pede ajuda aos fãs

Helena Costa partilhou, esta terça-feira, 25 de janeiro, com os seguidores uma fotografia na qual surge sem maquilhagem e identifica algumas imperfeições na sua pele.

A atriz, de 39 anos, recorreu ao InstaStories, ferramenta do Instagram, para publicar uma fotografia em que mostra as manchas de pele e questiona os fãs sobre algum tratamento eficaz.

“Antes de me maquilhar lembrei-me de vos mostrar as minhas manchas que ainda cá andam, sem filtros. Ponho protetor solar todos os dias e teimam em não sair”, começa por escrever.

“Não me incomodam assim tanto porque tapo com maquilhagem, mas imaginem não precisar de tapa”, frisou.

Helena Costa anunciou, recentemente, que se divorciou do empresário Frederico Formigal. Do ex-relacionamento da intérprete resultou o nascimento das gémeas, Mercedes e Maria do Mar.

Com as mudanças para uma nova casa, a influenciadora digital aproveitou para oferecer várias peças de roupa e brinquedos das filhas a famílias carenciadas. “Tenho muitas roupinhas de bebé, brinquedos e algumas coisas que posso dar”, contou, na altura.