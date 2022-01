Helena Isabel celebra aniversário de Agir com dedicatória

Helena Isabel assinalou publicamente mais um aniversário do filho, Agir, com uma mensagem especial nas redes sociais.

O artista completa esta quarta-feira 32 anos. Esta data foi celebrada pela atriz que partilhou uma fotografia no perfil de Instagram juntamente com uma dedicatória comovente.

“Há 32 anos mudaste a minha vida! Muitos parabéns pelo teu/nosso dia! Amo-te!” escreveu Helena Isabel na legenda da imagem.

Os internautas não ficaram indiferentes à ocasião especial e juntaram-se na caixa de comentários para dar os parabéns a Agir por mais um aniversário, e, também, à progenitora.

Agir é fruto da antiga relação entre Paulo de Carvalho e Helena Isabel. Recorde-se o pai do músico contribuiu para o 25 de abril de 1974, com a interpretação do tema “E Depois do Adeus”, a senha para as tropas se prepararem e estarem a postos, antes de saírem, mais tarde, dos quartéis, ao som de “Grândola, Vila Morena”, de Zeca Afonso.

