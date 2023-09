Helena Isabel é a próxima convidada do “Conta-me”, da TVI

A atriz Helena Isabel vai estar à conversa com Maria Cerqueira Gomes na próxima edição do programa “Conta-me”, da TVI.

No próximo sábado, dia 30 de setembro, mais uma edição do “Conta-me”, com Maria Cerqueira Gomes, vai chegar à TVI. Desta vez, quem vai estar à conversa com a apresentadora é a atriz Helena Isabel.

Num vídeo de promoção da entrevista publicado pela página oficial do canal, Helena Isabel recorda um dos momentos mais duros da sua vida: a morte da mãe.

“Eu tinha sempre imaginado eu e a minha mãe, as duas velhinhas, a fazer companhia uma à outra e isso não aconteceu. Ela foi embora assim. Desapareceu de repente e foi um choque muito grande. Foi, talvez, o maior desgosto da minha vida”, disse.

A atriz falou também sobre o filho, o cantor Agir, fruto do relacionamento com o músico Paulo de Carvalho. “Eu criei o meu filho, costumo dizer, um bocadinho à minha imagem. Sou uma pessoa muito independente e criei-o um bocado para ele ser independente também”.