Helena Isabel sobre o filho Agir: “Há 33 anos este puto virou a minha vida do avesso!”

Helena Isabel deu os parabéns ao filho Bernardo, mais conhecido no mundo da música por Agir. A atriz mostrou-se rendida ao “puto” que nasceu há 33 anos.

A intérprete fez questão de assinalar publicamente o 33.º aniversário do seu filho, no perfil de Instagram, com uma mensagem na qual demonstrou o quão “babada” está neste dia especial.

“Há 33 anos este puto virou a minha vida do avesso! Muitos parabéns, paixão! Uma vida feliz”, escreveu Helena Isabel.

Diversos internautas juntaram-se à atriz para deixar uma mensagem de parabéns ao aniversariante nesta ocasião. “Parabéns! Beijinhos aos 2”, escreveu uma internauta. “Muitos parabéns!” atirou outra.

Agir é fruto da relação terminada entre Helena Isabel e Paulo de Carvalho.