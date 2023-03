Helena Isabel Patrício assume novo namorado

A comentadora do “reality show” da TVI “O Triângulo” Helena Isabel Patrício assumiu um novo namorado nas redes sociais.

Depois de ter revelado, recentemente, que esteve em abstinência sexual durante dois anos, Helena Isabel Patrício acaba de assumir uma nova relação.

“Quanto não estou na minha casa, estou na do meu namorado”, referiu a antiga vencedora de “Casa dos Segredos”, da TVI, no “Extra” de “O Triângulo”, também do quarto canal.

Antes, a jurista tinha escrito no perfil de Instagram palavras de amor para o novo namorado: “Arranjem alguém que vos olhe assim… para a vida”.