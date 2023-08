Helena Isabel Patrício confessa: “Emocionalmente não consigo entregar-me”

Helena Isabel Patrício anunciou a separação há cerca de uma semana. Durante o programa “TVI Extra” confessou que não está preparada para outra relação.

“Eu faço sempre luto. As minhas relações terminam a gostar da pessoa, mas com a consciência que não dava mais. (…) Terminei uma relação há pouco tempo, não me vejo com outra pessoa nos próximos tempos. Emocionalmente não consigo entregar-me”, disse.

O fim da relação de Helena Isabel Patrício prendeu-se, segundo a própria, com o forte desejo de ser mãe.

“Quando as pessoas não têm os mesmos objetivos, sobretudo no que diz respeito à maternidade, e não querem fazer planos, as relações não dão. Talvez quando encontrar alguém que queria desfrutar deste meu desejo de ser mãe…”, disse, na altura, a advogada.