Hematomas no lábio? Helena Isabel Patrício explica

Helena Isabel Patrício recebeu, esta quinta-feira, diversas perguntas sobre o porquê de ter hematomas no lábio. Face a esta onda de questões, a apresentadora explicou que se tratou de um tratamento estético.

A ex-profissional da TVI, que apresentava o programa “1000 à Hora”, transmitido todas as madrugadas, fez questão de esclarecer junto dos internautas que as nódoas negras no lábio são consequência de uma intervenção estética.

“Estão a questionar-me porque é que tenho aqui um hematoma no lábio”, começou por dizer a ex-concorrente da “Casa dos Segredos”, justificando de seguida: “Fiz ácido hialurónico e as pessoas não são todas iguais, eu fico sempre com pequenos hematomas que passados uns três dias desaparecem”.

No entanto, os esclarecimentos de Helena Isabel Patrício não se ficaram por aqui. A apresentadora aproveitou para deixar claro que, durante ao tratamento, esteve sem máscara. Contudo, à sua volta a equipa de profissionais de saúde esteve protegida.

“Estou a fazer um tratamento de rosto, portanto, não me conseguem fazer o tratamento com a máscara. Toda a equipa tem máscara, sou a única que não tem máscara”, rematou.

Lembre-se que a comunicadora anunciou no perfil de Instagram que o ciclo profissional na estação de Queluz de Baixo tinha chegado ao fim. “Este ciclo fechou… mas a janela continua aberta”, escreveu.