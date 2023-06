Helena Isabel Patrício faz revelação: “Nunca tive um namorado que me oferecesse um presente”

Foi durante o programa “TVI Extra”, formato no qual é comentadora, que Helena Isabel Patrício revelou que nunca foi presenteada pelos ex-namorados.

Foi durante o programa “TVI Extra”, enquanto comentavam a notícia de que a ex-mulher de Kevin Costner exigiu uma pensão de 227 mil euros por mês, que Helena Isabel Patrício revelou um pormenor sobre os seus antigos relacionamentos.

“Tu alguma vez pensaste, quando terminaste alguma das tuas relações, em pedir uma pensão?”, questionou Flávio Furtado, apresentador do programa. “Onde é que eles tinham para me dar? Nem em vida quanto mais depois de separados”, respondeu a ex-concorrente do “Big Brother”.

“Com 36 anos, vou-te dizer, nunca tive um namorado que me oferecesse um presente de aniversário ou que me pagasse coisas. Também nunca os obriguei, mas acho que há coisas mínimas”, acrescentou.

Recorde-se que Helena Isabel Patrício viu-se, recentemente, envolvida numa polémica com Manuel Luís Goucha, devido a um comentário que fez acerca da nova série portuguesa da Netflix “Rabo de Peixe”. “O que eu achei absolutamente desnecessário foi o achincalhamento público que o Manuel me fez e a humilhação pública que me fez sentir”, referiu.

“O Manuel foi altamente prepotente nas suas palavras. O problema é quando ele termina a dizer que não gosta de vulgaridade. O Manel dirigiu-se à minha pessoa, ponto final. O Manel chamou-me vulgar”, concluiu.