Helena Isabel Patrício: “Já aceitei as minhas rugas, não meto botox”

Helena Isabel Patrício assumiu que, com o passar dos anos, começou a aceitar mais as suas rugas e deixou de fazer tratamentos de botox.

A comentadora do programa “A Ex-Periência”, da TVI, afirmou, em direto no “Extra”, que as pessoas têm de saber aceitar que envelhecer faz parte da vida e devem saber viver com esta “alteração”.

“Deve ser tão triste olharmos para o espelho e não gostarmos daquilo que vemos e saber viver com esta alteração. Nós vamos envelhecendo e temos de saber aceitar estes processos da vida”, disse.

Helena Isabel Patrício confessou que já aceitou a suas rugas e deixou de fazer botox. “Já aceitei as minhas rugas, não meto botox e nem ácido hialurónico. Decidi aceitar. Não posso dizer que quero o mesmo aspeto e a mesma jovialidade que tinha aos 20 anos”, contou.