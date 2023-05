Helena Isabel Patrício mostra-se apaixonada nas redes sociais: “Fofos”

Helena Isabel Patrício assumiu o relacionamento em março e, desde então, tem recorrido às redes sociais para fazer partilhas ao lado do companheiro.

O amor está no ar e quem o confirma é Helena Isabel Patrício. A antiga concorrente do “Big Brother” recorreu às redes sociais para fazer uma partilha apaixonada ao lado do novo namorado: “Fofos”, escreveu na fotografia.

A atual comentadora de “realitys” da TVI assumiu o relacionamento em março, mas, desde então, tem feito várias partilhas ao lado do companheiro. “É talvez o homem mais corajoso da banda… É meu namorado! Cautela”, escreveu num outro post.

Recorde-se que, durante a participação no “Big Brother”, Helena Isabel Patrício protagonizou momentos de grande cumplicidade com Gonçalo Quinaz. Após a expulsão da atual comentadora de “O Triângulo”, o ex-jogador envolveu-se com Jéssica Nogueira, mas os dois mantiveram uma boa relação de amizade.