Helena Isabel Patrício mostra-se indignada com Goucha: “Chamou-me vulgar”

Após Manuel Luís Goucha e outras celebridades defenderem a série “Rabo de Peixe” das críticas de Helena Isabel Patrício, a apresentadora mostrou-se indignada.

A saga parece continuar. E não se sabe se está para terminar. Depois de Helena Isabel Patrício ter criticado a série “Rabo de Peixe”, Manuel Luís Goucha entrou a refutar as críticas da apresentadora. Logo depois, foram várias as celebridades que concordaram com Goucha e criticaram Helena Isabel.

Com este rebuliço, a comentadora de televisão mostrou-se indignada com toda a situação e a polémica acerca sobre os seus comentários sobre a série.

Depois de responder às críticas de Goucha nos comentários da publicação do apresentador, Helena Isabel aproveitou o “TVI Extra” para dar mais algumas declarações. “A questão não foi o Nuno Markl, quem incendiou a internet foi o Manuel Luís Goucha ao dar a sua opinião, que também é bem-vinda para mim. Eu fui habituada a respeitar a opinião de todas as pessoas, independentemente de me identificar com elas ou não”, começou por dizer.

“O que eu achei absolutamente desnecessário foi o achincalhamento público que o Manuel me fez e a humilhação pública que me fez sentir”, continuou.

Flávio Furtado, que já regressou às noites da TVI, tentou defender o apresentador, mas foi interrompido pela comentadora. “Vais ter que me deixar terminar para me defender. Para mim o Manuel achincalhou-me, para dizermos que gostamos de uma série, não precisamos de desmerecer ninguém. É normal que as pessoas possam não gostar da minha opinião e da forma como eu a dei, não propriamente do que eu disse”.

“O Manuel foi altamente prepotente nas suas palavras. O problema é quando ele termina a dizer que não gosta de vulgaridade. O Manel dirigiu-se à minha pessoa, ponto final. O Manel chamou-me vulgar”, terminou Helena Isabel, irritada e zangada com os comentários de Manuel Luís Goucha.