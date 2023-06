Helena Isabel Patrício: “Não me identifico com o volume das minhas mamas”

Helena Isabel Patrício revelou, em direto no programa “TVI Extra”, que quer fazer uma redução mamária, uma vez que já não se identifica com as próteses.

“Neste momento não me identifico com o volume das minhas mamas”, continuou.

Embora esteja na lista de espera para realizar a cirurgia, Helena Isabel Patrício fez um apelo: “Se alguma clínica me quiser fazer uma redução mamária…”.

Recorde-se que a alentejana viu-se, recentemente, envolvida numa polémica com Manuel Luís Goucha, após ter confessado que não gostou da série “Rabo de Peixe”, um original da Netflix.

“A comentadora televisiva tem todo o direito de não gostar artisticamente falando de coisa alguma dita/falada/representada em português, tal como eu tenho todo o direito, por exemplo, de detestar a vulgaridade”, referiu o apresentador da TVI. Confira a resposta da comentadora do novo formato da estação de Queluz de Baixo.