Helena Isabel Patrício faz as pazes com repórtér da TVI: “Continuamos amigos”

Helena Isabel Patrício fez as pazes com o repórter da TVI que tratou “mal” depois de ter abandonado, na altura, a casa do “Big Brother – Duplo Impacto” como concorrente.

A também comentadora da TVI estava a gravar um vídeo para o InstaStories, ferramenta do Instagram, quando mostrou o profissional em questão, Gonçalo Roque, e explicou que já são amigos novamente.

“A verdade é que já fizemos as pazes e pedi-lhe desculpa. Naquele dia devia de estar em modo ‘Cruella de Vil’ e depois também tinha a máscara, não tinha expressões faciais”, explicou.

“A verdade é que eu já pedi desculpa e continuamos amigos”, garantiu. “Coitadinho, ele a fazer o trabalho dele… eu já lhe pedi desculpa. Portanto, agora, olha, vamos afogar as mágoas”, afirmou.