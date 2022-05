Helena Isabel Patrício reage a novas críticas: “Há limites!”

Helena Isabel Patrício partilhou com os seus seguidores o seu desagrado com novas críticas que recebeu. A jurista escreveu um pequeno texto num InstaStory, ferramenta do Instagram.

“Levo a vida com uma grande leveza! Tenho a sorte de ser uma mulher bem resolvida e de ter a capacidade de me rir de mim mesma! E por isso rio-me muito de tudo o que se escreve! Há limites! Sim! Que os há, há! Mas não virtualmente (por enquanto)”, começou por escrever Helena Isabel Patrício.

“Não posso amputar os dedos a quem passa a vida a escrever barbaridades, mas era bom que a lei contemplasse uma consequência para estes novos tipos de crime que vão surgindo! Adiante”, afirmou.

“Por ser alguém tão leve e de bem com a vida tudo isto me passa ao lado, mas imagine-se que eu não tinha esta capacidade de ver as coisas? Poderia culminar em algo trágico. É bom que se alerte para a consciencialização daquilo que se escreve por aqui!”, alertou.