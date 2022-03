Helena Isabel Patrício recorda caso amoroso que “desapareceu”

Helena Isabel Patrício lembrou, esta quinta-feira, 9 de setembro, um caso amoroso que desapareceu sem dizer nada e voltou a enviar mensagem oito anos depois.

A comentadora do “reality show” “O Amor Acontece” (TVI) marcou presença no diário do formato e, durante a participação, revelou que houve uma pessoa que lhe deu “ghosting” há uma década.

“Há dez anos tive um que me fez ‘ghosting’, desapareceu, e passados dois anos mandou uma mensagem como se nada tivesse acontecido”, referiu a também apresentadora.

Hoje em dia, a profissional da estação de Queluz de Baixo garantiu que se dão “muitíssimo bem”. No entanto, para si, o homem “é só gente, não é pessoa”