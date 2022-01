Helena Isabel Patrício sobre relação de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida “Parece-me obsessão”

A aproximação entre Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, no “Big Brother Famosos”, na TVI, tem feito correr muita tinta nos últimos tempos. Helena Isabel Patrício analisou o “namoro”.

Helena Isabel Patrício, uma das comentadoras dos “Extra”, teceu fortes comentários sobre esta relação, nesta quarta-feira, 27 de janeiro, e expressou a sua preocupação com o facto de o “namoro” estar a ganhar com contornos pouco saudáveis.

“Assusta-me. Uma coisa é nós gostarmos de alguém, é bonito quando gostamos de alguém, quando estamos na fase do encantamento, da paixão, depois posteriormente vem o amor. Agora, isto para mim parece-me uma obsessão”, começou por dizer ao referir-se ao facto de o DJ afirmar não gostar que se preocupem com a ex- Non Stop e também não gostar dos “selinhos” com outras pessoas.

“Embora goste muito do Bruno, sou uma super fã, não gosto deste tipo de comportamento de: ‘só podes falar comigo, não quero que beijes mais ninguém’”, frisou.

Marta Cardoso, apresentadora do programa, clarificou que o ex-presidente “leonino” explicou que as suas afirmações foram feitas em tom de brincadeira.