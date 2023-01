Helena Isabel Patrício sobre sexo: “Não gosto de palmadas, isso não entra no cardápio”

Helena Isabel Patrício explicou, durante o “Extra” do programa “A Ex-Periência”, da TVI, que não gosta de palmadas quando está a fazer sexo.

A comentadora do novo “reality show” da estação de Queluz de Baixo contou que teve uma relação amorosa de quatro anos e percebe que nem sempre as pessoas são sexualmente ativas.

“Eu também já tive uma relação duradoura, de quatro anos, e percebo que nem sempre estamos sexualmente ativos. E temos alturas em que estamos mais sexualmente ativos e mais predispostos, por mil e um motivos”, frisou, no formato do quarto canal.

A profissional da TVI garantiu que respeita todas as opiniões contrárias à sua: “Respeito todas as opiniões contrárias à minha e todas as formas de estar contrárias à minha, desde que não mas imponham”.

Contudo, Helena Isabel Patrício confessou que não consegue olhar para o sexo como uma coisa carnal, pois tem de ter sentimento envolvido. “Não conseguia colocar-me nas botas dessas pessoas porque não consigo olhar para o sexo, única e exclusivamente como sexo só. Para mim o corpo é corpo e alma juntos, não é só corpo”, justificou.

A comentadora revelou o que não vale na altura de ter relações sexuais. “Não gosto de palmadas, isso não entra mesmo aqui no cardápio. Não gosto de puxadas de cabelos, não gosto de nalgadinhas”, disse, em conversa com o colega comentador Pedro Crispim, Bruna Gomes e a apresentadora Marta Cardoso.