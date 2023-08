Helena Isabel Patrício vende peças do ex-companheiro na internet

Helena Isabel Patrício assumiu, em direto no programa “TVI Extra”, que vende bens dos ex-namorado na internet, após o fim do relacionamento.

Foi durante o programa “TVI Extra”, formato do qual é comentadora, que Helena Isabel Patrício fez uma revelação surpreendente. “Sou apologista que temos de fazer render o peixe. Um ‘ex’ foi embora e deixou coisas lá em casa, vendemos no OLX”, disse.

“Vendi tudo. Tudo o que me deixam, vendo sempre. Tenho que faturar. Se alguém me dá um presente e eu não quero ter nada associado à pessoa, pego e vendo. Acho que a pessoa tem sempre de faturar”, acrescentou.

Recorde-se que, após ter partilhado vários momentos românticos nas redes sociais, a relação de Helena Isabel Patrício chegou ao fim. Segundo a própria, o motivo da rutura prendeu-se com o forte desejo de ser mãe.

“Quando as pessoas não têm os mesmos objetivos, sobretudo no que diz respeito à maternidade, e não querem fazer planos, as relações não dão. Talvez quando encontrar alguém que queria desfrutar deste meu desejo de ser mãe…”, revelou, na altura, durante o mesmo programa.