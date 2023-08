Helena Isabel Patrício viaja para o México e posa em “topless”

Helena Isabel Patrício viajou para o México onde irá explorar a zona de Tulum. A comentadora do programa “TVI Extra” posou em “topless”.

Helena Isabel Patrício, comentadora do programa “TVI Extra”, rumou até ao México, onde irá passar os próximos dias. “‘Postales’ do primeiro dia no México. Vim sozinha. Viajo quase sempre sozinha (quanta liberdade). O ano passado também cá estive. Mas este ano vim para explorar Tulum e uns quantos cenotes (cavidades) que não consegui ver anteriormente”, escreveu na legenda de uma publicação.

Posteriormente, Helena Isabel Patrício partilhou uma imagem na qual surgia de “topless”, com os joelhos a tapar a zona do peito. Isso levou a vários comentários por parte dos colegas, nomeadamente Flávio Furtado: “Oh mulher tu veste qualquer coisita que ainda te constipas”, referiu o anfitrião do programa que comenta temas do “universo cor-de-rosa”.

Contudo, foi o comentário de uma cibernauta que mereceu resposta por parte da comentadora. “O que a leva a exibir-se assim, nas redes sociais? Porque o faz? Não estou a julgar, só queria entender”, comentou. “Usufruir da liberdade que a vida me dá para poder ser eu! Ser eu onde quero, com quem quero e quando quero! Porque eu posso! Pode quem se permite”, respondeu Helena Isabel.